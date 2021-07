Xbox Game Pass non sostenibile? L'analista BenjiSales ribatte alle parole di Shawn Layden

Con un lungo intervento pubblicato dalle pagine del suo profilo Twitter, il noto analista videoludico BenjiSales ha confutato le ultime dichiarazioni dell'ex dirigente Sony Shawn Layden sulla sostenibilità di Xbox Game Pass.

Prendendo spunto dalle riflessioni dell'ex presidente degli attuali PlayStation Studios, l'analista ha ribattuto alle considerazioni di Layden sottolineando come il modello economico portato avanti da Microsoft abbia senso e sia redditizio anche se raggiungere i 500 milioni di abbonati citati dall'attuale dirigente di Streamline Media Group.

Stando a quanto riferito da BenjiSales, i dati snocciolati da Microsoft sulle entrate generate dal Games Pass sarebbero la dimostrazione del fatto che "no, il Game Pass non ha bisogno di raggiungere mezzo miliardo di abbonati per essere redditizio. Non c'è alcuno scenario economico in cui quei dati possono avere un senso. Con quei numero, il Game Pass genererebbe più di 15 miliardi di dollari al trimestre e Microsoft ha bisogno solo di una frazione di quel denaro per sostenere questo modello economico. Forse Layden si riferiva a un possibile scenario futuro in cui l'intero settore passerà completamente a un modello in abbonamento? Non saprei".

Sempre prendendo spunto dalle parole dell'ex presidente dei Sony Worldwide Studios, l'analista videoludico sottolinea come "per i loro servizi in abbonamento, sia Netflix che Disney spendono cifre analoghe o persino superiori a quelle investite da Microsoft e, anche qui, non c'è alcuno scenario in cui l'indicazione sulla scarsa sostenibilità per progetti da 120 milioni di dollari possa avere un senso. Non so dove abbia preso quei dati Shawn Layden, sono così esagerati che devo presumere siano stati citati fuori dal loro contesto. 500 milioni di abbonati renderebbero il Game Pass sufficiente a garantire un terzo delle entrate trimestrali complessive di Microsoft, che è una delle aziende più ricche del pianeta".