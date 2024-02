Xbox Game Pass non è sostenibile? 'È redditizio', assicura Phil Spencer

Si è spesso dibattuto sull'effettiva sostenibilità di Xbox Game Pass alla luce anche delle vendite di Xbox Series X/S al di sotto delle aspettative di Microsoft in questo momento. A quanto pare, però, il servizio in abbonamento non solo è sostenibile, ma è anche redditizio.

A confermarlo è Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, nel corso di un'intervista con The Verge dove si è parlato anche di Xbox Game Pass, destinato ad essere una priorità per il colosso di Redmond anche in futuro. "Il Game Pass è in una dimensione in cui si sta dimostrando un business sostenibile e redditizio per noi", dice Spencer a proposito del servizio, smentendo dunque chi sostiene il contrario. Il CEO ha inoltre aggiunto che "i ricavi provenienti da Xbox Game Pass sono costanti".

Con tutta probabilità è anche per questo che il Game Pass resta su Xbox e PC senza dunque possibilità di sbarco su piattaforme PlayStation o Nintendo. Ad oggi Xbox Game Pass ha raggiunto 34 milioni di abbonati, ma in ogni caso Spencer sottolinea che la strategia di Microsoft non ruota attorno soltanto a tale servizio, offrendo i propri prodotti attraverso più modelli anche tradizionali: "Ci concentriamo sulla salute generale del business Xbox, che riguarda persone che comprano i giochi, si abbonano a singoli giochi ed ai servizi".