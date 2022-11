Xbox Game Pass 'non sostituisce l'acquisto tradizionale dei giochi', afferma Phil Spencer

Ormai da molto tempo Xbox Game Pass è un elemento chiave della strategia commerciale di Microsoft in ambito Gaming: il servizio in abbonamento lanciato originariamente nel 2017 è divenuto sempre più grande anno dopo anno, e sembra destinato a divenire sempre più importante nel prossimo futuro.

Secondo quanto rivelato da Sony all'antitrust britannico, sarebbero almeno 29 milioni gli abbonati ad Xbox Game Pass, ad ulteriore prova di quanto abbia fatto breccia nelle preferenze dei giocatori. Nonostante il suo successo e relativa importanza, nel corso di un'intervista con The Verge il capo della divisione Xbox, Phil Spencer, ha sottolineato come la sua compagnia non abbia alcuna intenzione di cambiare il modo con cui vengono distribuiti i propri giochi, e che anzi le produzioni presenti sul Game Pass continueranno ad essere regolarmente vendute in maniera tradizionale anche in futuro.

"Non abbiamo una visione in cui tutti i nostri clienti ci pagano 15 dollari al mese. Crediamo che i servizi in abbonamento siano un interessante modello di business per specifici giochi e per determinati consumatori. Li vedo davvero come un metodo alternativo per diversificare come le persone creano la propria collezione di videogiochi o come gli sviluppatori vogliono raggiungere i loro giocatori con i contenuti che creano. Penso che i giocatori che acquistano e possiedono i loro giochi sarà un elemento portante del business ancora per tantissimi anni a venire" spiega Spencer, sottolineando quanto sia importante lasciare agli utenti la libertà di scegliere come approcciarsi ai videogiochi.

"E' per questo che non realizziamo titoli esclusivi per il Game Pass o perché non proviamo in alcun modo ad allontanare gli utenti dall'acquisto dei giochi. Ci piace vedere persone che acquistano i loro giochi, è fantastico. E ci piace anche vedere persone che si iscrivono al Game Pass. Il nostro vero obiettivo è come possiamo spingere sempre più persone a giocare sempre più titoli, rendendolo sempre più facile ed immediato", conclude Spencer.

E' stato intanto rivelato che Microsoft può spendere fino a 100 milioni di dollari per portare un gioco su Xbox Game Pass, investiti sugli editori di terze parti per stringere gli accordi necessari per portare ulteriori produzioni all'interno del catalogo.