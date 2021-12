Xbox Game Pass: 'non voglio che tutti gli utenti diventino abbonati', afferma Phil Spencer

Dopo aver riflettuto sulla separazione di Bungie da Microsoft ed aver espresso le sue perplessità sui giochi NFT basati sulle blockchain, Phil Spencer è intervenuto ai microfoni di EDGE per fornire un ulteriore chiarimento sulla strategia a medio-lungo termine attuata dalla casa di Redmond con Xbox Game Pass.

Il massimo dirigente della divisione videoludica di Microsoft esordisce nel suo discorso affermando come "il Game Pass non è l'unico obiettivo della nostra strategia. Gestiamo una piattaforma che ruota attorno a molteplici fattori, per questo non voglio che in futuro tutti i giocatori dell'ecosistema Xbox siano abbonati al Game Pass. Desidero che le persone abbiano sempre l'opportunità di fare le loro scelte. Proprio come avviene oggi, in futuro alcuni vorranno continuare ad acquistare i giochi che distribuiamo e creare la propria libreria, altri invece vorranno accedervi solo tramite il Game Pass".

Nella medesima intervista, Spencer ha poi rimarcato la sua convinzione sulla sostenibilità economica del Game Pass sostenendo come "gli abbonamenti ti permettono di avere un flusso di entrate continuo e questa è una cosa estremamente importante per qualsiasi attività commerciale, che si aggiunge ai picchi nelle vendite che si registrano con le versioni retail dei giochi. Ecco perché guardo al futuro e penso a un mix di questi due approcci, non si tratta di privilegiarne uno o di escludere l'altro. Nel nostro business, non dipendiamo solo da un numero. Vendite al dettaglio, console commercializzate, coinvolgimento nell'ecosistema Xbox e Windows, gli abbonati al Game Pass, i giocatori che fruiscono in streaming i contenuti di xCloud... guardiamo nell'insieme a tutti questi fattori per capire come stanno andando gli affari".

In merito alla sostenibilità del proprio servizio in abbonamento, Spencer ha recentemente dichiarato che Xbox Game Pass è sostenibile e fa bene al business.