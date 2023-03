Xbox Game Pass: le novità di fine marzo tra MLB The Show e Infinite Guitars

Pochi, ma buoni. È la prima cosa che ci viene da dire guardando la lista dei nuovi giochi per Xbox Game Pass di fine marzo. Ne sono soltanto due, MLB The Show 23 ed Infinite Guitars, di cui uno solamente fruibile anche su PC. In compenso, hanno entrambi tanto carattere e promettono di appassionare i cultori dei rispettivi generi di appartenenza.

Il marzo 2023 di Game Pass non verrà certamente ricordato come il mese più ricco della storia del servizio in abbonamento di casa Microsoft, in compenso ha calato diversi assi niente male. Impossibile non apprezzare prodotti come Wo Long Fallen Dynasty, al suo debutto assoluto sul mercato, Guilty Gear -Strive-, approdato per la prima volta su Xbox, e Valheim, che ha finalmente ricevuto una versione console. Non ci si può lamentare neppure di F1 22, Sid Meier's Civilization VI e Ni no Kuni II: Il Destino del Regno, quest'ultimo giunto in Game Pass giusto ieri 21 marzo. In attesa di un aprile che si prefigura già piuttosto promettente, ecco cosa potrete giocare da qui alla fine del mese.

MLB The Show 23 (Cloud e Console) - dal 24 marzo in Accesso Anticipato

Per il terzo anno consecutivo la serie sviluppata da Sony San Diego Studio (sì, Sony, avete letto bene) sceglie di debuttare sul mercato direttamente nel catalogo di Game Pass nelle versioni per Xbox One, Xbox Series X|S e Cloud, per la gioia di tutti gli appassionati di baseball tra voi MLB The Show 23 promette ulteriori affinamenti all'esperienza simulativa che gli appassionati hanno già apprezzato nell'iterazione dello scorso anno, oltre a tante altre novità come l'ampliamento della telecronaca e il potenziamento del motore grafico, con ambienti 3D realistici, nuove viste dall'esterno dei migliori stadi della MLB e maggiore dettaglio in divise e attrezzature. Presente all'appello, per la prima volta nella serie, anche la licenza World Baseball Classic, un torneo a inviti riservato alle nazionali. La collaborazione offre l'opportunità di costruire una squadra con le stelle delle nazionali, rivivere i Flashback del torneo World Baseball Classic 2023 e personalizzare la propria squadra in Diamond Dynasty con le divise ufficiali delle compagini partecipanti.

A proposito di Diamond Dynasty, la modalità presenta nuovi modi di guadagnare e migliorare il proprio team, oltre a 25 nuove leggende della MLB, per un totale di oltre 180 leggende collezionabili. La modalità Franchise include invece il nuovo formato della MLB Postseason, il calendario e le altre novità del regolamento, mentre MLB Draft aggiunge strategia e profondità alla gestione dell'organico. La ciliegina sulla torta è rappresentata dal supporto al cross-play, che vi consentirà di giocare con i vostri amici su Nintendo Switch e console PlayStation, e di sincronizzare i progressi su differenti piattaforme.

In chiusura, segnaliamo che agli abbonati Xbox Game Pass è concesso riscattare senza costi aggiuntivi anche il Bundle Accesso Anticipato, che permette di entrare in partita con quattro giorni di anticipo (il 24 marzo invece del 28 marzo) e ottenere 2 Gold Choice Pack, 10 The Show Pack, 1 Ballplayer Pack, premi di accesso giornaliero raddoppiati e 10k Stub.

Infinite Guitars (Cloud, Console e PC) - 30 marzo

Infinite Guitars si presenta come un originale mix tra un videogioco di ruolo e un rhythm game, condito per l'occasione con una vibrante presentazione in stile anime e una graffiante colonna sonora 100% originale. Il sistema di combattimento a turni chiede ai quattro eroi giocabili - i chitarristi JJ, Sam, Kaylee, e Ru - di portare a termine delle sequenze musicali in pieno stile rhytm game per poter mettere a segno dei colpi e sgominare l'esercito dei mech invasori. Nel mondo di Infinite Guitars l'umanità è infatti stata decimata da una schiacciante armata metallica, che tuttavia è risultata essere piuttosto vulnerabile agli assoli di chitarra elettrica magistralmente eseguiti.

I quattro wastlanders protagonisti sono dotati di abilità, punti di forza e personalità uniche, e in battaglia sono in grado di eseguire, oltre a degli assoli, anche degli elettrizzanti duetti, i quali promettono di rendere ancor più spettacolari le boss battle.

I giochi in uscita dal catalogo

Anche a questo giro ci duole constatare che i nuovi arrivi non riescono a compensare le uscite, quantomeno dal punto di vista numerico., dal momento che sono 7 i giochi destinati a lasciare il catalogo di Game Pass il prossimo 31 marzo. Prendete nota: Double Dragon Neon (Cloud e Console), ClusterTruck (Cloud, PC e Console), MLB The Show 22 (Cloud, Xbox One e Xbox Series X|S), Power Rangers: Battle for the Grid (Cloud, PC e Console), Kraken Academy!! (Cloud, PC e Console), A Memoir Blue (Cloud, PC e Console) e Chinatown Detective Agency (Cloud, PC e Console).

MLB The Show 22 non è certamente un grande perdita, considerato che sta per arrivare il suo seguito. Per quanto riguarda gli altri, se ci state giocando e non riuscite a portarli a termine prima della scadenza, potete considerare la possibilità dell'acquisto: ai membri di Game Pass è concesso uno sconto del 20%.