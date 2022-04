Xbox Game Pass: tutte le novità della prossima settimana

La nuova settimana porterà in dote una serie di nuovi giochi per tutti gli abbonati a Xbox e PC Game Pass. Andiamo alla scoperta di tutte le novità previste nei prossimi giorni.

Xbox Game Pass | Le novità della prossima settimana

12 aprile

Life Is Strange: True Colors (Cloud, Console e PC)

Panzer Corps 2 (PC)

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos (PC)

14 aprile

Lost in Random (Cloud, Console e PC) - Via EA Play

Martedì 12 aprile sarà segnato dall'arrivo di Life is Strange: True Colors per console, PC e Cloud, il più recente capitolo della serie sviluppato da Deck Nine Games, lo stesso studio di Before the Storm. L'avventura, lanciata sul mercato lo scorso mese di settembre, narra la storia di Alex Chen, una ventunenne capace di percepire, controllare e interiorizzare i sentimenti altrui. Lo stesso giorno arriveranno in PC Game Pass anche Panzer Corps 2, gioco di strategia ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, e The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos, un gioco di ruolo fantasy già in catalogo da marzo nelle sue versioni console e cloud. La giornata di giovedì 14 aprile verrà invece ravvivata da Lost in Random per Xbox, PC e Cloud, un gioco facente parte del catalogo di EA Play e per questo indirizzato agli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass. Tra le più belle sorprese dello scorso anno, è un'avventura d'ispirazione gotica sviluppata da Zoink Games, gli stessi di Flipping Death e Zombie Vikings. Leggete la recensione di Lost in Random.

È giusto segnalarvi che la prossima settimana alcuni giochi lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass. Da 15 aprile non saranno più disponibili MLB The Show 21 (già sostituito da MLB The Show 2022), Rain on Your Parade, The Long Dark e Pathway. Portateli a termine finché potete oppure approfittare dello sconto del 20% riservato agli abbonati per acquistare le licenze complete.