Xbox Game Pass: tutte le novità della prossima settimana... e oltre

Vi state godendo gli ultimi arrivi in Xbox e PC Game Pass? Negli ultimi giorni il catalogo si è arricchito come Ghost Recon Wildlands, Shenzen I/O e la novità assoluta Turbo Golf Racing, ma le cartucce non si esauriscono certamente qui: la prossima settimana arrivano altri quattro giochi!

Xbox e PC Game Pass: le novità della prossima settimana

Two Point Campus (Cloud, Console e PC) - Day one 9 agosto

Cooking Simulator (Cloud, Console e PC) - 11 agosto

Expeditions: Rome (PC) - 11 agosto

Offworld Trading Company (PC) - 11 agosto

La giornata del 9 agosto è tutta dedicata a Two Point Campus, uno dei fiori all'occhiello della selezione mensile di Game Pass. Erede di Two Point Hospital, il nuovo gioco di Two Point Studios sposta il focus dagli ospedali alle università, invitandovi a gestire e costruire il college dei vostri sogni, senza farsi mancare una cospicua e sana dose di umorismo. Due giorni più tardi, toccherà a Cooking Simulator (una simulazione culinaria basata sulla fisica), Expeditions: Rome (gioco di ruolo strategico a turni con campagne in Grecia, Gallia e Nordafrica) e Offworld Trading Company (uno strategico in tempo reale che v'invita a colonizzare Marte).

Si tratta di una selezione che farà la felicità degli amanti delle simulazioni, degli strategici e dei gestionali, che in ogni caso non rappresenterà la conclusione di ciò che il mese ha da offrire. Ci sono altri tre giochi già confermati per agosto, tutti al day one: il 23 agosto arriva Midnight Fight Express (un picchiaduro con visuale isometrica ambientato in un sottobosco criminale), mentre il 30 agosto tocca a Immortality (nuova avventura interattiva di Sam Barlow incentrata su un'attrice tormentata) e Tinykin (un platform adventure con protagonista un minuscolo eroe).