Xbox Game Pass: tra le novità ci sono The Surge 2, Ace Combat 7 e i primi DLC gratis

Microsoft ha appena svelato le prossime novità in arrivo per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass su PC e console, anticipando che nelle prossime settimane vedremo anche diversi contenuti aggiuntivi aggiuntivi compresi nel servizio.

Per quello che riguarda la libreria di Xbox Game Pass, ecco di seguito l'elenco completo dei giochi che stanno per arrivare:

19 marzo: Ace Combat 7: Skies Unknown, Kona e The Surge 2

24 marzo: Bleeding Edge

26 marzo: Power Rangers: Battle for the Grid

Ad eccezione di Kona, che arriverà solo per chi è in possesso di un qualsiasi modello di Xbox One, tutti gli altri giochi potranno essere giocati sia su PC che su console. Gli abbonati PC potranno inoltre scaricare in esclusiva Astrologaster, anche se non è stata ancora ufficializzata la data d'arrivo nel catalogo.

Altra importante novità del mese di marzo riguarda l'arrivo di numerosi pacchetti aggiuntivi in esclusiva per chi dispone di un abbonamento attivo a Xbox Game Pass. Ecco di seguito i primi DLC in arrivo:

Phantasy Star Online 2: bundle contenente emote, abiti, valuta di gioco ed un Cristallo Meseta (disponibile solo per i giocatori residenti negli Stati Uniti e in Canada)

World of Tanks Mercenaries: pacchetto contenente tre diversi carri

Sea of Thieves: set per la personalizzazione della nave dedicato ad Ori and the Will of the Wisps

Smite: bundle grazie al quale si possono sbloccare 5 divinità, pacchetti audio e skin esclusive

Vi ricordiamo inoltre che i seguenti giochi stanno per abbandonare il catalogo del servizio:

Console

Borderlands: The Handsome Collection

Cities: Skylines

The Golf Club 2

LEGO Worlds

Operencia: The Stolen Sun

Vampyr

PC

Battle Chef Brigade

Cities: Skylines

Kingsway

Operencia: The Stolen Sun

Orwell: Keeping an Eye on You

Vampyr

Avete già letto delle nuove missioni di marzo per gli abbonati a Xbox Game Pass?