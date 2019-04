Xbox Game Pass: nuova offerta per i nuovi abbonati in arrivo domani?

Sembra sia periodo di grandi sconti per Microsoft: come vi abbiamo raccontato stamattina, su Amazon c'è un'interessantissima offerta per Xbox Game Pass, con la quale comprando tre mesi di abbonamento è possibile ottenerne altri tre supplementari in omaggio.

Adesso sembra sia in arrivo un'ulteriore offertona, anche se, per il momento, sembra sia confermata solamente per gli Stati Uniti ma mai dire mai. Da domani Microsoft offrirà ai nuovi abbonati, o a chi ha la propria sottoscrizione scaduta, tre mesi di Xbox Game Pass al prezzo di 1 dollaro.

La voce è stata data da GameSpot, che ha trovato i dettagli dell'offerta in fondo alla pagina d'iscrizione al servizio di Xbox Game Pass, sotto la voce Descrizione. L'offerta, come anticipato, sarà disponibile a partire da domani 11 Aprile, e sarà valida fino al 13 Maggio: non sarà cumulabile con altre promozioni e sarà riscattabile solamente una volta per ogni account.

Considerando che un mese di abbonamento costa 10 euro, si tratta di uno sconto totale di circa il 96%. Una bella offerta, no?

Come detto in apertura, per il momento non si conosce se l'offerta sarà disponibile anche nel nostro paese, anche perché Microsoft non l'ha ancora annunciata ufficialmente, per cui potrebbero anche arrivare novità a breve.

Nella giornata di oggi inoltre saranno annunciati i nuovi titoli che entreranno a far parte del catalogo di Xbox Game Pass.