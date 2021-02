Xbox Game Pass, i nuovi giochi dell'11 febbraio: nazisti, dinosauri, cloni e JRPG

Tenendo fede alla parola data all'inizio di febbraio, Microsoft ha rimpolpato il già vasto catalogo di Xbox Game Pass aggiungendo quattro nuovi giochi alla selezione, in grado di appagare i gusti di varie categorie di videogiocatori.

Wolfenstein Youngblood, già disponibile nei cataloghi di console e PC, arriva con il suo carico di nazisti anche sui dispositivi Android grazie alla tecnologia streaming di xCloud, a disposizione di tutti gli abbonati al tier Ultimate. I dinosauri di Jurassic World Evolution e i cloni di Stealth Inc. 2 approdano su console e Android, mentre Final Fantasy XII: The Zodiac Age è ora scaricabile su console e PC. Ricapitolando:

Xbox Game Pass | Nuovi giochi dell' 11 febbraio

Wolfenstein Youngblood (Android)

Jurassic World Evolution (Android & Console)

Stealth Inc 2: A Game of Clones (Android & Console)

Final Fantasy XII The Zodiac Age (Console & PC)

Nei giorni scorsi, ricordiamo, sono arrivati anche Monster Hunter World (Android), Project Winter (Android, Console & PC), The Falconeer (Android, Console & PC) e Ghost of a Tale (PC). Tenete inoltre presente che tra pochi giorni verranno rimossi da Xbox Game Pass De Blob (Console), Ninja Gaiden II (Console), World of Horror (PC) e Shadow of the Damned (EA Play/Console).