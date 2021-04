Xbox Game Pass: i nuovi giochi del 15 aprile per console, PC e Android

Importanti novità per Xbox Game Pass, che oggi 15 aprile dà il benvenuto a due giochi e dice addio ad altri tre. Scopriamo assieme tutte le novità del servizio in abbonamento di casa Microsoft.

Quest'oggi il catalogo di Xbox Game Pass accoglie tra le sue fila due nuovi giochi: Rain on Your Parade (Cloud, Console e PC), un originalissimo titolo al suo debutto assoluto che vi mette nei panni di una tenera nuvoletta di cartone che gira il mondo per rovinare le giornate di tutti, e Pathway (PC), un gioco di strategia a turni alla portata di tutti ambientato nel deserto che fa da sfondo alle storie d'avventura di inizio 20° secolo. I due titoli arrivano a breve distanza dal debutto di Outriders (che ha inaugurato il mese di aprile), Grand Theft Auto 5, Zombie Army 4 Dead War, Disneyland Adventures, Rush A Disney/Pixar Adventure ed NHL 21, e precedono di qualche giorno l'uscita di MLB The Show 21, fissata per il 20 aprile.

Una vera e propria scorpacciata di giochi (e siamo ancora in attesa dell'annuncio della seconda ondata di aprile!), che sicuramente contribuisce a mitigare il dispiacere per la rimozione dal catalogo di Deliver Us the Moon (Console e PC), Gato Roboto (Console and PC) e Wargroove (Console e PC), che oggi hanno lasciato Xbox Game Pass.