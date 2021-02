Xbox Game Pass, i nuovi giochi del 25 febbraio: DiRT 5 e non solo

Come promesso in occasione dell'annuncio dei nuovi giochi per Xbox Game Pass di febbraio, oggi Microsoft ha aggiunto nuovi titoli al già vasto catalogo del servizio in abbonamento. Contrariamente a quanto inizialmente riferito, in ogni caso, i nuovi arrivi non sono tre, bensì quattro!

Da diversi giorni eravamo già pronti ad accogliere DiRT 5 per PC, console e Android, Elite Dangerous per console e Superhot: Mind Control Delete per PC. Totalmente a sorpresa, la casa di Remond ha aggiunto anche Cricket 19 per PC, simulazione sportiva sviluppata da Big Ant Studios. Ricapitolando:

Xbox Game Pass | Nuovi giochi del 25 febbraio

DiRT 5 (PC, console e Android)

Elite Dangerous (console)

Superhot: Mind Control Delete (PC)

Cricket 19 (PC)

Prima di lasciarvi al download, ci teniamo ad avvertirvi che tra pochi giorni una serie di giochi verrà rimossa dal catalogo. Stiamo parlando di Momodora: Reverie Under the Moonlight (console e PC), Mother Russia Bleeds (PC), Oxenfree (console e PC), The Jackbox Party Pack 4 (console) e Vambrace: Cold Soul (console e PC), che lasceranno il servizio tutti assieme domenica 28 febbraio. Portateli a termine finché potete, oppure approfittare dello sconto del 20% sull'acquisto, esclusivo per tutti gli abbonait.