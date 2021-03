Xbox Game Pass, i nuovi giochi del 25 marzo: nuovi titoli Square Enix in arrivo?

Come promesso, oggi 25 marzo Microsoft ha arricchito il già vasto catalogo di Xbox Game Pass con cinque nuovi giochi che sapranno appagare i gusti di un'ampia platea di videogiocatori.

Su console, PC e dispositivi Android sono arrivati Yakuza 6: The Song of Life, Octopath Traveler e Genesis Noir, mentre nel catalogo PC hanno fatto il loro ingresso Supraland e Pillars of Eternity II: Deadfire (questi ultimi due era già disponibili nella selezione di Xbox da qualche tempo). Ricapitolando:

Xbox Game Pass | Nuovi giochi del 25 marzo

Yakuza 6: The Song of Life (PC, console e Android)

Octopath Traveler (PC, console e Android)

Genesis Noir (PC, console e Android)

Supraland (PC)

Pillars of Eternity II: Deadfire (PC)

Il mese di marzo non ha ancora esaurito le sue sorprese, dal momento che il 30 marzo farà il suo ingresso Narita Boy per console, PC e Android, mentre dal primo aprile gli abbonati su Xbox avranno accesso ad una novità assoluta, Outriders.

Dalla Corea del Sud, intanto, arrivano notizie piuttosto interessanti. Sembra che i viaggi di Phil Spencer in Estremo Oriente si siano rivelati ancor più fruttuosi di quanto credevamo, poiché secondo IGN Korea sarebbero in arrivo più di sei giochi Square Enix in Xbox Game Pass. Octopath Traveler, fino a poco tempo fa relegato esclusivamente a Steam e a Nintendo Switch, sarebbe quindi solamente il primo tassello di un accordo ben più vasto tra la compagnia giapponese e Microsoft. Staremo a vedere.