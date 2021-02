Xbox Game Pass: i nuovi giochi del 4 febbraio, a sorpresa pure Monster Hunter World

Come promesso, oggi 4 febbraio Microsoft ha arricchito il catalogo di Xbox Game Pass con l'aggiunta di nuovi giochi, senza neppure farsi mancare una gradita sorpresa.

La selezione odierna, oltre ai tre giochi Xbox Game Pass già annunciati - Project Winter, The Falconeer e Ghost of a Tale - include pure Monster Hunter World per Android. L'hunting game di casa Capcom, ricordiamo, è già a disposizione di tutti gli abbonati su console, e a partire da oggi lo sarà anche per tutti gli iscritti al tier Ultimate che giocano sui dispositivi mobili via xCloud.

Xbox Game Pass | Nuovi giochi del 4 febbraio

Monster Hunter World (Cloud)

Project Winter (Cloud, Console & PC)

The Falconeer (Cloud, Console & PC)

Ghos of a Tale (PC)

Ne approfittiamo per ricordarvi che l'11 febbraio verranno aggiunti altri quattro giochi su Xbox Game Pass, ossia Jurassic World Evolution (Android & Console), Final Fantasy XII: The Zodiac Age (Console & PC), Wolfenstein Youngblood (Cloud) e Stealth Inc 2 A Game of Clones (Android & Console). Qualche giorno più tardi, invece, verranno rimossi da Xbox Game Pass De Blob (Console), Ninja Gaiden II (Console), World of Horror (PC) e Shadow of the Damned (EA Play/Console).