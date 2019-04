Xbox Game Pass: nuovi giochi saranno annunciati il 10 aprile

Microsoft ha annunciato che domani (mercoledì 10 aprile) svelerà sei nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass, andando così a rivelare la prima ondata di titoli del mese corrente, a cui si aggiungeranno nuove produzioni a fine aprile.

Al momento non ci sono altri dettagli in merito ai giochi Xbox Game Pass di aprile 2019, ricordiamo che tra gli ultimi titoli aggiunti al catalogo troviamo Minecraft, Fallout 4, F1 2018, LEGO Batman 2, Vampyr, Deus Ex Mankind Divided, Operencia The Stolen Sun, Marvel vs Capcom Infinite, The Walking Dead Michonne e What Remains of Edith Finch.

La casa di Redmond ha anche annunciato i giochi che usciranno da Xbox Game Pass a fine aprile, si tratta di Homefront The Revolution, OlliOlli 2 XL Edition, Sonic & Knuckles , Outlast, Sheltered e Unmechanical Extended.

Secondo gli ultimi rumor, Microsoft si appresta a lanciare l'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, sottoscrizione unica che vi permetterà di accedere sia ai servizi di Xbox LIVE Gold che ai giochi del catalogo Xbox Game Pass, senza bisogno di pagare due diversi abbonamenti, tutto al prezzo di 14,99 dollari al mese. Al momento si tratta solamente di speculazioni e la compagnia non ha ancora annunciato nulla di ufficiale a riguardo...