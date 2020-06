Xbox Game Pass: nuovi giochi annunciati, a giugno arrivano No Man's Sky e Kingdom Hearts

In leggero ritardo sulla tabella di marcia, Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass disponibili a giugno per gli abbonati al servizio su Xbox One e PC Windows 10.

Anche questo mese Xbox Game Pass si arricchisce di tanti nuovi titoli tra cui The Bard's Tale Remastered and Resnarkled (18 giugno, Xbox One e PC), Battlefleet Gothic Armada 2 e Battletech (entrambi disponibili solo su PC dall'11 giugno), Dungeon of the Endless (11 giugno, PC e console) e Kingdom Hearts HD 1.5 & 2.5 ReMix e Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, questi ultimi disponibili solo su Xbox One dall'11 giugno.

Sempre l'11 giugno sarà scaricabile gratis anche No Man's Sky (su Xbox One e PC) mentre dal 18 giugno sarà la volta di Thronebreaker per Xbox One. Da segnalare anche il preload di Grounded attivo dal 16 giugno e il nuovo DLC di eFootball PES 2020 dedicato agli Europei di calcio, scaricabile dall'11 giugno. Infine lo stesso giorno gli abbonati potranno aggiornare la propria copia di The Elder Scrolls Online provando l'avventura ambientata a Morrowind.

Ricordiamo che per un periodo limitato Xbox Game Pass Ultimate è in offerta e riceverete un mese gratis acquistando l'abbonamento trimestrale, fino ad esaurimento scorte.