Xbox Game Pass: i nuovi giochi in arrivo oggi 8 luglio

Come ampiamente preannunciato da Microsft, nel corso della giornata di oggi 8 luglio il catalogo di Xbox Game Pass darà il benvenuto a tre nuovi giochi: scopriamo quali sono e su quali piattaforme saranno giocabili.

Xbox Game Pass | I nuovi giochi dell'8 luglio

Tropico 6 (Cloud, Xbox e PC)

Dragon Quest Builders 2 (Cloud)

UFC 4 (Xbox via EA Play)

Tropico 6, ultima iterazione del celebre franchise gestionale che vi consente di diventare un dittatore spietato oppure di statista pacifista, verrà messo a disposizione degli abbonati su tutte le piattaforme di gioco. Dragon Quest Builders 2, GDR ambientato in un mondo fatto di blocchi, era già disponibile su Xbox e PC da diversi mesi e si appresta ad arrivare finalmente anche sul cloud. Il gioco di combattimento basato sulle arti marziali miste UFC 4, infine, entrerà nel catalogo Xbox come parte della selezione di EA Play (sia il gaming sul cloud, sia EA Play per console sono accessibili solamente dagli abbonati al piano Ultimate).

Quelli appena menzionati non sono gli unici giochi per Xbox Game Pass previsti a luglio: il giorno 15 arriveranno anche Bloodroots (Cloud, Xbox e PC), Farming Simulator 19 (Cloud, Xbox e PC) e The Medium (Cloud), mentre il 29 luglio tocca alla novità Omno. Ricordate in ogni caso che a metà mese dovremo dire addio a 3 giochi, ossia Endless Space 2 (PC), Downwell (PC) e CrossCode (Cloud, Xbox e PC).