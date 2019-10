Xbox Game Pass: tra i nuovi giochi disponibili su PC c'è anche Dishonored 2

Nelle ultime ore la libreria di giochi disponibili per gli abbonati alla versione PC di Xbox Game Pass si è nuovamente aggiornata, permettendo agli utenti di accedere a due nuovi titoli.

A partire da oggi potrete scaricare sui vostri PC senza costi aggiuntivi Dishonored 2 e Cities Skylines Windows 10 Edition. Se disponete di un abbonamento attivo al servizio dedicato esclusivamente al PC o a Xbox Game Pass Ultimate potete già avviare l'applicazione, ancora in beta, per far partire il download di entrambi i giochi. Nel caso in cui foste interessati allo strategico pubblicato da Paradox, vi invitiamo anche ad aggiungere alla vostra libreria il DLC intitolato Cities: Skylines - Pearls from the East, grazie al quale introdurrete nel gioco una serie di personalizzazione per la vostra città ispirate all'architettura e al design cinese.

Va inoltre specificato che Dishonored 2 occuperà sui vostri hard disk circa 58 GB, mentre Cities Skylines Windows 10 Edition richiede solo 10,97 GB di spazio libero.

Vi ricordiamo inoltre che questo mese sia gli utenti PC, sia gli utenti Xbox One potranno giocare sin dal day one a The Outer Worlds grazie a Xbox Game Pass, dal momento che il titolo targato Obsidian verrà aggiunto al catalogo il prossimo 25 ottobre 2019.