Xbox Game Pass: ecco i nuovi giochi gratis di gennaio su PC, Xbox e Android

Con il consueto aggiornamento pubblicato sulle pagine del "blog istituzionale" di Xbox Wire, Microsoft delinea il quadro dei videogiochi destinati ad approdare nel catalogo di Xbox Game Pass entro la prima metà di gennaio 2021.

Dopo aver confermato l'imminente uscita dal catalogo del Game Pass di quattro titoli, la divisione videoludica della casa di Redmond si appresta ad arricchire la già enorme offerta contenutistica del proprio servizio di punta attraverso l'aggiunta, da qui al prossimo 14 gennaio, di ben sette videogiochi.

Nei prossimi giorni, gli abbonati a Xbox Game Pass potranno scaricare "gratuitamente" il simulatore calcistico eFootball PES 2021, combattere nelle arene picchiaduro di Injustice 2, imbarcarsi nell'avventura JRPG di YIIK o esplorare le ambientazioni di What Remains of Edith Finch. Eccovi allora la lista completa dei giochi che entreranno a far parte della ludoteca digitale del Game Pass su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e Android (tramite xCloud) di qui a breve:

7 gennaio

eFootball PES 2021 Season Update - Xbox e Android

Injustice 2 - PC, Xbox e Android

The Little Acre - Xbox e Android

14 gennaio

Neoverse - PC

Torchlight III - Xbox e Android

What Remains of Edith Finch - PC

YIIK: A Postmodern RPG - PC

A chi ci segue, ricordiamo infine che il 15 gennaio 2021 sarà l'ultimo giorno utile per scaricare e giocare gratis su Xbox Game Pass a FTL Faster Then Light, My Friend Pedro, Sword Art Online Fatal Bullet e Tekken 7.