Xbox Game Pass: nuovi giochi gratis di fine giugno, c'è anche The Messenger

Microsoft ha annunciato una nuova ondata di giochi gratis per gli abbonati Xbox Game Pass: gli iscritti al servizio possono scaricare quattro nuovi giochi per Xbox One e PC Windows 10, ecco le novità in arrivo.

Nello specifico si tratta di Night Call (disponibile dal 24 giugno) per Xbox One, Observation per Xbox One e PC (25 giugno), Streets of Rogue (25 giugno, console) e The Messenger di Devolver Digital, disponibile su Xbox One dal 25 giugno.

Già disponibile è invece West of Dead, tra i bonus segnaliamo il DLC Green Cities per Cities Skylines gratis dal 22 al 26 giugno, inoltre Microsoft segnala i giochi che usciranno prossimamente da Xbox Game Pass:

Battlefleet Gothic Armada (PC)

Die for Valhalla! (PC)

Life is Strange 2 (Console)

Metal Slug X (Console & PC)

Metro Exodus (Console & PC)

Neon Chrome (Console & PC)

Shadow Tactics Blades of the Shogun (Console & PC)

SteamWorld Dig 2 (Console & PC)

The Flame in the Flood (Console & PC)

I giochi elencati qui sopra non saranno più disponibili per il download dal 30 giugno. Un mese davvero ricchissimo, tra le novità Xbox Game Pass di giugno 2020 troviamo anche The Bard's Tale Remastered and Resnarkled, Battlefleet Gothic Armada 2 e Battletech, Dungeon of the Endless, Kingdom Hearts HD 1.5 & 2.5 ReMix e Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue.