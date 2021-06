Xbox Game Pass: ecco i nuovi giochi gratis di giugno su PC, Xbox e Android

Dopo aver svelato la nuova linea di TV e monitor Designed for Xbox Series X/S, Microsoft annuncia la nuova tornata di videogiochi destinati a entrare a far parte del catalogo di Xbox Game Pass da qui alla fine del mese di giugno.

L'utenza abbonata a Xbox Game Pass può già scaricare da oggi (o accedervi direttamente dai server di xCloud) il party game competitivo Worms Rumble e prepararsi per l'ingresso nella propria ludoteca digitale di titoli come Need for Speed Hot Pursuit Remastered, Iron Havrest, Prodeus e Limbo.

Senza indugiare oltre, eccovi la lista completa dei videogiochi in procinto di entrare nel catalogo dei titoli fruibili "gratuitamente" dagli iscritti a Xbox Game Pass su PC Windows 10, Xbox One, Xbox Series X/S e, per gli abbonati al Game Pass Ultimate, su xCloud per sistemi mobile:

23 giugno - Worms Rumble (Cloud, Xbox e PC)

24 giugno - Iron Harvest (PC)

24 giugno - Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (Xbox e PC)

24 giugno - Prodeus (Game Preview) (PC)

1 luglio - Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts (Cloud)

1 luglio - Bug Fables: The Everlasting Sapling (Cloud, Xbox e PC)

1 luglio - Gang Beasts (Cloud, Xbox e PC)

1 luglio - Immortal Realms: Vampire Wars (Cloud, Xbox e PC)

1 luglio - Limbo (Cloud, Xbox e PC)

In funzione del costante aggiornamento dell'offerta contenutistica dell'abbonamento, la casa di Redmond conferma che dal 30 giugno non sarà più possibile accedere a questi titoli tramite Xbox Game Pass: vedremo uscire da Xbox Game Pass questi titoli: Battle Chasers: Nightwar (Cloud, Xbox e PC), Marvel vs. Capcom: Infinite (Cloud, Xbox e PC), Mistover (PC), Monster Hunter World (Cloud e Xbox), Out of the Park Baseball 21 (PC), Outer Wilds (Cloud e Xbox), Soulcalibur VI (Xbox) e The Messenger (Cloud, Xbox e PC).