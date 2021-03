Xbox Game Pass: ecco i nuovi giochi gratis di marzo su PC, Xbox e Android

Oltre all'annuncio dell'imminente approdo di NBA 2K21 su Xbox Game Pass arriva anche la conferma, da parte di Microsoft, dell'arrivo di una nuova tornata di videogiochi nel catalogo degli iscritti iscritti al Game Pass su PC, Xbox One, Series X/S e, grazie a xCloud, su sistemi mobile Android.

Detto di NBA 2K21, per l'utenza abbonata al Game Pass si prospetta una vera e propria scorpacciata di giochi sportivi in questa prima metà del mese di marzo 2021. A partire da oggi è infatti possibile cimentarsi nelle sfide di football americani offerte da Madden NFL 21 gratis su EA Play (e quindi anche su Xbox Game Pass Ultimate), mentre per domani è previsto l'arrivo su Game Pass di Football Manager 2021, tanto nella sua versione console quanto per quella PC.

Ma andiamo con ordine e scopriamo tutti i titoli in arrivo su Game Pass entro la prima metà di marzo e oltre, grazie alla parentesi aperta da Microsoft per delineare il quadro parziale dei prossimi giochi che approderanno nel servizio in abbonamento nella seconda metà di marzo e ad aprile.

3 marzo - Madden NFL 21 - Xbox One e Series X/S

- Xbox One e Series X/S 4 marzo - Football Manager 2021 - PC

- PC 4 marzo - Football Manager 2021 Xbox Edition - PC, Xbox One e Series X/S

- PC, Xbox One e Series X/S 4 marzo - NBA 2K21 - Xbox One, Series X/S e xCloud

- Xbox One, Series X/S e xCloud in arrivo a marzo su EA Play - Star Wars Squadrons - Xbox One e Series X/S

- Xbox One e Series X/S in arrivo ad aprile su EA Play - NHL 21 - Xbox One e Series X/S

Cosa ne pensate dei nuovi videogiochi che si accingono a entrare nella ludoteca digitale degli iscritti al Game Pass su PC e sistemi Xbox? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che The Witcher 3 uscirà dal Game Pass a metà marzo insieme ad altri titoli come Bloodstained.