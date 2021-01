Xbox Game Pass: i nuovi giochi per PC, Xbox e Android del 28 gennaio

Quella di oggi 28 gennaio è un'altra grande giornata per Xbox Game Pass, che accoglie nel suo catalogo cinque nuovi giochi, tra i quali spicca la novità assoluta The Medium.

L'horror a cavallo tra due mondi di Bloober Team debutta quest'oggi su PC e in esclusiva console su Xbox Series X|S. Gli abbonati a Game Pass possono quindi mettere le mani fin da subito su un prodotto nuovo di zecca, senza spendere alcun soldo aggiuntivo. Da non sottovalutare neppure l'arrivo di Yakuza 3, Yakuza 4 e Yakuza 5 nell'ambito della Remastered Collection, al suo debutto assoluto sulle console di casa Microsoft. Chiude la selezione odierna, a sorpresa, Prison Architect, destinato tuttavia ai soli iscritti su PC: il celebre gestionale non era stato menzionato da Microsoft in occasione dell'annuncio dei nuovi giochi Xbox Game Pass di fine gennaio.

Xbox Game Pass | Novità del 28 gennaio

Yakuza 3 (Cloud, Console e PC)

Yakuza 4 (Cloud, Console e PC)

Yakuza 5 (Cloud, Console e PC)

The Medium (Xbox Series X|S e PC)

Prison Architect (PC)

Ne approfittiamo per ricordarvi che domani verranno rimossi 8 giochi da Xbox Game Pass . Parliamo di: Death Squared (Console), Death’s Gambit (PC), Final Fantasy XV (Console e PC), Fishing Sim World: Pro Tour (Console e PC), Gris (PC), Indivisible (Console e PC), Reigns: Game of Thrones (PC) e Sea Salt (Console e PC).