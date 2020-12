Xbox Game Pass: i nuovi giochi per Xbox, PC e Android del 17 dicembre

Il mese di dicembre di Xbox Game Pass prosegue all'insegna dei nuovi giochi. Quella di oggi, in particolare, è una giornata parecchio ricca, poiché vede l'arrivo di ben dieci titoli all'interno del catalogo.

L'aggiornamento odierno farà la felicità degli abbonati di tutte le piattaforme. Spiccano, tra i tanti, Among Us, il fenomeno videoludico del momento, e The Dark Pictures Anthology Man of Medan, arrivati esclusivamente su PC, oltre a Code Vein, messo invece a disposizione dei giocatori console e Android. MotoGP 20 viene invece offerto a tutti quanti, senza alcuna distinzione.

Xbox Game Pass | Giochi del 17 dicembre

Among Us (PC)

Beholder: Complete Edition (Android & Console)

Code Vein (Android & Console)

The Dark Pictures Anthology Man of Medan (PC)

Monster Train (Console & PC)

MotoGP 20 (Android, Console & PC)

My Friend Pedro (Android)

Neoverse (Android & Console)

Wilmot's Warehouse (Console & PC)

Unto the End (Android)

Prima di lasciarvi al download dei giochi di vostro interesse, ci teniamo ad avvisarvi che il prossimo 30 dicembre verranno rimossi tre titoli dal catalogo. Parliamo di Farming Simulator 17 (Console & PC), Football Manager 2020 (PC) e Mortal Kombat X (Console): godeteveli finché potete, oppure approfittate dello sconto riservato agli abbonati per acquistarli a prezzo ridotto.