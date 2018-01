Xbox Game Pass: i nuovi giochi Xbox saranno disponibili per gli abbonati sin dal lancio

annuncia oggi una nuova importante novità per la community Xbox, che vedrà l’ampliamento e il rinnovamento di, offrendo così a tutti gli appassionati un’esperienza di gioco unica.

L’obiettivo dell’espansione è quello di rendere disponibili su Xbox Game Pass tutte le esclusive Xbox One prodotte da Microsoft Studios lo stesso giorno del lancio. Questo significa che quando Sea of Thieves sarà disponibile il 20 marzo, sarà presente sul catalogo di Xbox Game Pass e giocabile da tutti gli abbonati. Questo ambizioso progetto non riguarda solamente i titoli già annunciati come Sea of ​​Thieves, State of Decay 2 e Crackdown 3, ma anche i giochi Microsoft Studios che verranno presentati in futuro, inclusi i nuovi episodi delle saghe che hanno segnato la storia di Xbox come Halo, Forza e Gears of War.



Microsoft ha appena iniziato ad esplorare le ampie opportunità che questo nuovo modello di abbonamento può offrire all'industria dei videogiochi e ai propri fan. Microsoft crede che Xbox Game Pass sia il catalizzatore perfetto attraverso il quale sviluppatori ed editori potranno reinventare il modo in cui i giochi vengono creati e distribuiti, dando così vita a nuovi modi di giocare e di vivere l’esperienza di gioco.