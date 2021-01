Xbox Game Pass, il nuovo anno si apre con un grande ritorno: il teaser

Phil Spencer ha fatto giusto in tempo a promettere che il 2021 sarà un anno incredibile per Xbox Game Pass, che dal team del servizio di abbonamento arrivano interessanti novità.

L'account Twitter ufficiale di Xbox Game Pass ha infatti deciso di inaugurare il nuovo anno con la pubblicazione di uno degli ormai consueti "leak" legati ai prossimi titoli in arrivo. L'ultima volta, il simpatico stratagemma era stato utilizzato per anticipare l'arrivo di Control nel catalogo, mentre questa volta il protagonista della campagna teaser è un misterioso gioco che ha già avuto modo di transitare tra le maglie del servizio. Nel cinguettio che potete visionare in calce a questa news, il team Xbox Game Pass scrive infatti: "Vi ricordate quando abbiamo aggiunto XXX e tutti ne erano felici, ma poi è uscito dal catalogo e tutti ne erano stati tristi? Bene, sta ufficialmente per tornare!". Tra le grandi produzioni apparse in passato su Xbox Game Pass è possibile citare Red Dead Redemption 2, ma non si tratta certamente dell'unico esempio: in quale titolo riponete le vostre speranze?



In attesa di saperne di più, lo staff del servizio riconferma ancora una volta che l'atteso The Medium sarà disponibile gratis con l'abbonamento sin dal Day One, sia su PC sia su Xbox Series X e S. Inoltre, si anticipa una grande estensione anche per il catalogo di titoli giocabili grazie alla tecnologia del cloud gaming, abilitata in seguito al lancio ufficiale di xCloud.