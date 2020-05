Xbox Game Pass: un nuovo gioco si aggiunge a sorpresa al catalogo

Microsoft ha annunciato ieri i giochi di maggio per Xbox Game Pass, la lineup di questo mese include giochi come Final Fantasy IX, Red Dead Redemption 2, Halo 2, DayZ... e una sorpresa scoperta in queste ore.

MechWarrior 5 Mercenaries è stato aggiunto oggi al catalogo Xbox Game Pass per PC, senza nessuna comunicazione in merito. Da notare come il gioco sia stato lanciato recentemente in esclusiva su Epic Games Store, per la prima volta in assoluto MechWarrior 5 debutta su altri store digitali.

"È l'anno 3015. L'umanità ha colonizzato migliaia di sistemi in una vasta regione di spazio divisa da secoli di conflitti. I campi di battaglia del futuro sono dominati dai MechWarrior, piloti d'élite di gigantesche macchine da guerra note come BattleMech. È un momento proficuo per fare il mercenario."

Tra i giochi più importanti del mese spicca senza dubbio Red Dead Redemption 2, vero e proprio blockbuster targato Rockstar Games che prende il posto di GTA V, il quale abbandona da oggi il catalogo del servizio Microsoft. Potrete scaricare RDR 2 dal tardo pomeriggio di oggi mentre gli altri titoli del mese sono già disponibili per il download per tutti gli abbonati.