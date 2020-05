Xbox Game Pass, nuovo gioco in arrivo a sorpresa: annuncio imminente!

In pieno fermento da next gen, le novità di casa Microsoft proseguono anche sul fronte dell'aggiornamento del catalogo di Xbox Game Pass, servizio ormai protagonista di una pressoché costante evoluzione.

Con serrata frequenza, nuovi giochi vanno infatti ad aggiungersi alle pagine del catalogo virtuale, mentre altri le abbandonano. In questo quadro, sembra che molto presto i giocatori abbonati potranno festeggiare un'ulteriore new entry. A confermarlo è l'account Twitter ufficiale di Xbox Game Pass, tramite il cinguettio che potete trovare direttamente in calce a questa news. Il messaggio condiviso col pubblico, per quanto breve, è alquanto inequivocabile: "C'è un gioco niente male in dirittura di arrivo, potremmo dirvi di più in merito martedì".



Nessun altro indizio è stato offerto agli utenti, ma l'attesa ad ogni modo, non sarà lunga. Non è chiaro quali saranno le modalità di annuncio, ma, a questo punto, una recente comunicazione da parte di Microsoft potrebbe essere osservata con una nuova luce. Proprio nella giornata di martedì 26 maggio, Phil Spencer sarà ospite al podcast di Reggie Fils-Aimé, ex Presidente di Nintendo America. Il team verdecrociato ha già reso noto che durante l'appuntamento sarà svelata una "sorpresa", in merito alla quale non sono stati offerti indizi: che possa trattarsi proprio del nuovo misterioso ingresso nel catalogo Xbox Game Pass?



In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che sono molti i nuovi giochi arrivati a maggio su Xbox Game Pass.