Xbox Game Pass: nel nuovo gioco di oggi 25 maggio c'è uno squalo assetato di sangue

È tempo di un nuovo aggiornamento del catalogo di Xbox Game Pass, che oggi 25 maggio dà ufficialmente il benvenuto ad un nuovo gioco fruibile su tutte le piattaforme del servizio in abbonamento!

Stiamo parlando di Maneater, già disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S, PC Windows 10 e Android via cloud mentre vi scriviamo. Per chi non lo sapesse, si tratta di un gioco sviluppato da Tripwire Interactive che vi cala nelle scaglie e nelle pinne di uno squalo assetato di sangue, intento a cacciare tutto ciò che si muove nelle profondità marine e a seminare il panico nelle località di villeggiatura più affollate del mondo. Grazie ad abilità e potenziamenti sbloccabili, potete inoltre trasformarlo in un predatore subacqueo ancora più temibile e letale di quanto non sia già. Maneater offre anche il supporto a Xbox Series X, sulla quale potete aspettarvi la risoluzione 4K nativa, con tanto di HDR e framerate a 60fps. Maggiori dettagli li trovate nella recensione di Maneater.

Ne approfittiamo per segnalarvi he tra qualche giorno è attesa una nuova infornata di giochi per Xbox Game Pass, nella quale sono compresi titoli come Conan Exiles, Solasta Crown of the Magister e MechWarrior 5: Mercenaries.