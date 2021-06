Xbox Game Pass: un nuovo gioco per PC, console e cloud è ora disponibile

Come preannunciato nei giorni scorsi, oggi 29 giugno è stato aggiunto un nuovo gioco al catalogo di Xbox Game Pass: si tratta di Going Under, adesso giocabile dagli abbonati su Xbox One, Xbox Series X|S, PC e cloud.

Per chi non lo sapesse, Going Under è un colorato dungeon crawler satirico che vi mette nei panni di una stagista non pagata della città distopica di Neo-Cascadia. Il vostro compito è quello di esplorare le rovine maledette di una ex startup tecnologica, facendovi largo con l'aiuto di armi rimediate tra la spazzatura degli uffici e gli insoliti sotterranei della compagnia. Durante la progressione è inoltre possibile sbloccare una serie di abilità che possono modificare sostanzialmente il modo di approcciarsi alle partite.

Going Under è solo uno dei tanti giochi arrivati in questo ricchissimo giugno: l'aggiornamento di Xbox Game Pass di inizio mese ha portato con sé, tra gli altri, For Honor e Darkest Dungeon, mentre in occasione dell'E3 2021 sono arrivati dieci giochi di Bethesda. Il 24 giugno sono stati aggiunti Worms Rumble, Iron Harvest, Need For Speed Hot Pursuit Remastered e Prodeus, mentre il 1° luglio toccherà a Bug Fables The Everlasting Sapling, Banjo-Kazooie Nuts & Bolts, Gang Beasts, Immortal Realms Vampire Wars e Limbo. A fare da sfondo a queste ondate di giochi, l'annuncio della conversione dei server di Xbox Cloud Gaming a Series X, con il conseguente approdo del servizio anche su PC e iOS. Il cloud, ricordiamo, è uno dei benefici degli abbonati a Ultimate.