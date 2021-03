Xbox Game Pass, nuovo leak: tanti giochi Ubisoft in arrivo nel corso del 2021?

Dopo aver previsto l'uscita di FF7 Remake su PS Plus e preannunciato l'ipotetico arrivo di Watch Dogs Legion gratis su Xbox Game Pass, il noto insider Shpeshal Ed condivide un nuovo rumor legato, questa volta, al possibile approdo di ulteriori giochi Ubisoft nel catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft.

Intervenendo in una chat su Discord, il leaker ha discusso delle ultime "grandi manovre" della casa di Redmond con l'ingresso ufficiale di Bethesda in Xbox e sottolineato l'impegno su più fronti di Microsoft per evolvere Xbox Game Pass.

A tal proposito, Shpeshal Ed spiega di aver contattato una delle sue fonti anonime interne a Microsoft e di aver ricevuto la conferma di un'importante collaborazione tra l'azienda statunitense e Ubisoft per portare su Game Pass molti giochi della compagnia francese entro la fine dell'anno. Secondo il leaker, uno dei titoli destinati ad arrivare su Xbox Game Pass nel corso del 2021 sarà Immortals Fenyx Rising, l'avventura ruolistica "in salsa zeldesca" lanciata da Ubisoft alla fine dello scorso anno.

Nello scambio di battute avvenuto su Discord, Shpeshal Ed ha poi commentato l'ipotetico ingresso di Uplay su Game Pass e la possibile introduzione di "livelli Ultimate Plus" per il servizio in abbonamento di Microsoft (e quindi con l'eventuale aumento di prezzo), precisando però di non aver ricevuto alcuna conferma o smentita in tal senso dalle sue fonti.

Nel frattempo, gli iscritti al servizio verdecrociato su PC, Xbox One, Series X/S e Android con xCloud si stanno preparando all'arrivo di altri giochi Bethesda su Xbox Game Pass già a partire da questa settimana, con tutti i futuri titoli della galassia ZeniMax che entreranno a far parte dell'abbonamento da qui in avanti.