Xbox Game Pass: nuovo logo ma nessun cambio nome in vista, Microsoft conferma

Nei giorni scorsi Microsoft ha presentato il nuovo logo di Xbox Game Pass, un rebranding grafico per il servizio, che però non cambierà nome, a differenza di quanto riportato da alcuni rumor emersi nel weekend.

Tramite una nota stampa, un portavoce di Microsoft fa sapere che "Xbox ha recentemente svelato il nuovo logo di Xbox Game Pass. Nonostante la grafica rinnovata, non ci sono modifiche al nome del servizio, che rimane Xbox Game Pass." Nessuna modifica dunque al nome, Xbox Game Pass continuerà a mantenere questa nomenclatura anche in futuro con l'arrivo di Xbox Series X, senza alcun cambio di denominazione.

La casa di Redmond dovrebbe annunciare a breve anche i primi giochi Xbox Game Pass di agosto 2020, dopo un luglio particolarmente ricco che ha visto l'arrivo di giochi come Fallout 76, SoulCalibur VI, Mount & Blade Warband, Carrion, Grounded (disponibile al day one), The Touryst, Yakuza Kiwami 2, Golf With Your Friends e CrossCode.

Recentemente Phil Spencer ha ribadito la volontà di continuare a investire su Xbox Game Pass, servizio che la community ha dimostrato di apprezzare, così come gli sviluppatori di terze parti e indipendenti, questi ultimi molto contenti della vetrina garantita da un servizio che ad oggi conta oltre dieci milioni di abbonati in tutto il mondo.