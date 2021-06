Xbox Game Pass: il nuovo trailer evidenzia le principali caratteristiche del servizio

Come avrete già notato, nel corso della serata Microsoft ha confermato ufficialmente che i server di xCloud sono stati aggiornati a Xbox Series X e che il servizio di gaming in streaming supporta ora sia il PC che i dispositivi Apple. Per celebrare questi traguardi, il colosso di Redmond ha pubblicato un trailer dedicato a Xbox Game Pass.

Il filmato in questo, della durata di circa due minuti e mezzo, non solo mette in evidenza l'incredibile catalogo del servizio, il quale offre più di 100 giochi accessibili senza costi aggiuntivi, ma permette anche di giocare senza alcun tipo di limitazione. Grazie infatti al potenziamento di xCloud e all'arrivo del supporto via browser su una vasta gamma di dispositivi, basta avere un controller compatibile e una connessione ad internet attiva per giocare con i propri amici utilizzando il proprio account e mantenendo tutti i progressi fatti su PC o console.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che solo gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate possono sfruttare la potenzialità del cloud e accedere ai titoli della libreria EA Play, la quale include anche FIFA 21 e Star Wars Jedi Fallen Order.

A proposito dei giochi del catalogo, sapevate che Judgment potrebbe arrivare presto su Xbox Game Pass?