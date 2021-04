Xbox Game Pass: un nuovo trailer ci ricorda gli innumerevoli giochi aggiunti in primavera

Il catalogo di Xbox Game Pass è in continua espansione, ed ormai è diventato davvero difficile districarsi in un mare composto da centinaia e centinaia di giochi, tutti molto differenti tra loro e appartenenti ai generi più disparati.

Questa primavera, in particolare, i nuovi arrivi sono stati molteplici, pertanto a Microsoft è venuta la brillante idea di dedicare un lungo trailer a tutti i titoli aggiunti nel catalogo negli ultimi mesi, permeandolo con la verve comica che da sempre caratterizza le comunicazioni relative ad Xbox Game Pass. Il filmato comincia con i giochi action/adventure, ricordandoci il debutto di Outriders avvenuto ad inizio aprile e produzioni del calibro di Dishonored 2 e Prey, ereditate con l'acquisizione di Bethesda. Subito dopo tocca agli sportivi, capitanati da MLB The Show 21, primo gioco sviluppato da uno studio interno di Sony ad approdare sulle console Xbox e in Game Pass immediatamente al day one.

Avanti poi con gli sparatutto in prima persona, i giochi di ruolo e ai tanti titoli del catalogo di EA Play inclusi nel piano Ultimate. Potete scoprirli tutti nel trailer in apertura di notizia, ma prima di lasciarvi alla visione vi segnaliamo che siamo già a conoscenza di due giochi in arrivo in Xbox Game Pass il prossimo mese: Dragon Quest Builders 2 debutterà il 4 maggio, mentre Knockout City il 21 maggio.