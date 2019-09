Xbox Game Pass: il nuovo video svela tantissimi giochi ID@Xbox in arrivo su PC e Xbox One

Come da programma, una volta provveduto all'annuncio dei giochi Games With Gold di ottobre i vertici della divisione Xbox di Microsoft ci presentano i tanti titoli ID@Xbox destinati ad approdare nel catalogo digitale del Game Pass da qui alla fine del 2019.

Grazie al supporto esterno offerto dalla casa di Redmond a tutte le software house che desiderano proporre i loro videogiochi su Xbox One e PC Windows 10, i curatori del programma ID@Xbox mostrano tutto il loro entusiasmo per le prestigiose partnership siglate con le realtà più affermate e promettenti della scena indipendente.

Negli oltre undici minuti di video speciale realizzato da Microsoft possiamo infatti tuffarci nei caleidoscopici universi digitali di giochi famosi come The Escapists 2, Cities Skyline, Dead by Daylight, Yooka Laylee e The Talos Principle, tutti destinati ad approdare nella ludoteca di Xbox Game Pass entro la fine dell'anno.

Sempre grazie a questo filmato ci viene offerta una veloce panoramica sui frizzanti progetti indie di Munchkin, Minit, State of Mind, Lonely Mountains Downhill, Genesis Noir e The Red Strings Club, anch'essi previsti in arrivo su Game Pass sin dal gioro di lancio su Xbox One e PC.

Sempre grazie a questo filmato ci viene offerta una veloce panoramica sui frizzanti progetti indie di Munchkin, Minit, State of Mind, Lonely Mountains Downhill, Genesis Noir e The Red Strings Club, anch'essi previsti in arrivo su Game Pass sin dal gioro di lancio su Xbox One e PC.