Xbox Game Pass obbligatorio per giocare le future esclusive? Il parere di Phil Spencer

Nel corso di un'intervista concessa da Phil Spencer ai giornalisti di Game Watch, il massimo esponente di Microsoft Gaming si è riallacciato alle ultime notizie sulle grandi avventure in arrivo su Xbox Game Pass per discutere dell'ipotesi della futura obbligatorietà di abbonamento a per giocare le esclusive Xbox.

Prendendo spunto proprio dalle ultime novità legate al Game Pass e alla maggiore apertura di Microsoft al pubblico e agli sviluppatori giapponesi, il boss del team Xbox ha rassicurato la community verdecrociata spiegando come "ciò che vogliamo è offrire sempre la più ampia scelta ai nostri utenti. Xbox non è solo Game Pass".

A detta di Spencer, quindi, Microsoft non intende lanciare videogiochi in esclusiva fruibili obbligatoriamente su Game Pass. È lo stesso Phil Spencer, d'altronde, a sottolineare come "il vero successo di Xbox è rappresentato dal fatto che c'è un numero sempre maggiore di giocatori che accedono ai nostri prodotti e servizi, sia su console Xbox che su PC, come pure su cloud o su altre console. Il nostro intento era e sarà sempre quello di far crescere la community Xbox, a prescindere dalla piattaforma o dalle modalità preferite. Per questo, non intendo rinunciare a questa visione e non farò assolutamente nulla per ostacolarla".

Nel corso dell'intervista, Spencer ha discusso del rapporto tra Xbox e Square Enix per i nuovi Final Fantasy, suggerendo l'arrivo di importanti novità da qui ai prossimi mesi in funzione della rinnovata (o ritrovata?) sinergia tra il colosso tecnologico americano e lo storico publisher e sviluppatore giapponese.