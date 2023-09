Xbox Game Pass: Octopath Traveler 2 sta per arrivare nel catalogo

Nel corso del pomeriggio, sul sito ufficiale di Xbox è stata pubblicata un'intervista a Sarah Bond, Corporate Vice President di Xbox che di recente ha visitato il Giappone ed è stata intervistata dagli esponenti di Xbox Wire Japan.

Tra una domanda e l'altra sul mercato asiatico, l'intervistatore ha svelato che nel servizio non solo sta per arrivare Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, ma anche Octopath Traveler 2. Dal momento che nella risposta alla domanda non vi è nessuna smentita da parte del pezzo grosso di Microsoft e che l'intervista è stata pubblicata sul sito ufficiale, è improbabile che si tratti di un'informazione errata.

Purtroppo l'articolo si limita ad affermare che il titolo Square Enix sia in arrivo 'presto' nel catalogo del servizio, ma non viene specificata una data d'uscita esatta. Dovremo quindi attendere il prossimo annuncio relativo ai giochi in arrivo su Xbox Game Pass per saperne di più. Per ora, sappiamo con certezza che tra i titoli che approderanno nella libreria del pass ci sono Forza Motorsport (10 ottobre) e Warhammer 40.000 Darktide (4 ottobre).

Nel frattempo vi ricordiamo che i Call of Duty potrebbero presto arrivare su Xbox Game Pass, stando ad alcuni messaggi di sistema visualizzati da alcuni utenti.