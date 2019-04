Xbox Game Pass in offerta: 6 mesi di abbonamento a 29.99 euro!

Se siete interessati ad abbonarvi a Xbox Game Pass non potete perdere la nuova promozione di Amazon.it, che offre sei mesi di abbonamento al prezzo bomba di 29.99 euro! Offerta valida solamente per un periodo limitato, di seguito tutti i dettagli.

"Acquista 3 mesi di Xbox Game Pass e ottieni 3 mesi addizionali gratuiti. Promo valida dall’8 Aprile al 1 Maggio 2019, i token scadranno il 25 Maggio 2019". Potete acquistare l'abbonamento Xbox Game Pass su Amazon.it al prezzo indicato in formato digitale, questo vuol dire che una volta completato l'acquisto riceverete il codice da riscattare all'indirizzo email associato al vostro account Amazon, una gran bella comodità.

Il prezzo è decisamente interessante e vi permetterà per sei mesi di accedere a tutti i giochi Game Pass, rinnovato mensilmente con nuovi titoli, inoltre potrete avere accesso alle esclusive Xbox in versione completa sin dal day one, senza costi aggiuntivi. Proprio oggi Microsoft annuncerà i giochi Xbox Game Pass di aprile, restate con noi per tutti gli aggiornamenti.