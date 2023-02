Xbox Game Pass offre più scelta a giocatori e sviluppatori, parla Microsoft

Sebbene in passato fosse stato dichiarato il contrario da parte di Phil Spencer, in un documento inviato da Microsoft alla CMA inglese in merito all'acquisizione di Activision-Blizzard è stato affermato che Xbox Game Pass cannibalizza le vendite dei giochi basate sul modello tradizionale.

Riprendendo l'argomento, la casa di Redmond ha inviato un commento alla redazione di Kotaku in cui ha spiegato i motivi per cui Xbox Game Pass rimane un servizio vantaggioso tanto per i giocatori quanto per gli sviluppatori.

"Xbox Game Pass offre ai giocatori e ai creatori di giochi più scelta e opportunità nel modo in cui scoprono, sperimentano e distribuiscono i titoli. Per i giocatori, ciò significa fornire loro un'altra opzione per scoprire giochi e giocare con gli amici a un ottimo prezzo. Per gli sviluppatori, ciò significa creare un'altra opzione per il modo in cui possono monetizzare. Il nostro obiettivo è aiutare i creatori di giochi di tutte le dimensioni a massimizzare il valore finanziario totale che ricevono tramite Game Pass.

Ogni gioco è unico, quindi lavoriamo a stretto contatto con i creatori per creare un programma personalizzato che rispecchi ciò di cui hanno bisogno, garantire che ricevano un compenso finanziario per la loro partecipazione al servizio e lasciare spazio alla creatività e all'innovazione. Di conseguenza, il numero di sviluppatori interessati a lavorare con Game Pass continua a crescere".

La dichiarazione non smentisce, dunque, quanto dichiarato all'interno del documento inviato alla CMA, tuttavia serve a mettere in luce i punti forti del servizio e a sottolineare che gli sviluppatori possono scegliere un metodo alternativo di monetizzazione rispetto alla vendita tradizionale.

