Xbox Game Pass da oggi costa di più anche in Italia

Attivo da oggi anche in Italia l'aumento di prezzo di Xbox Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate a partire dal 6 luglio l'abbonamento costa di più per i nuovi iscritti mentre per gli abbonati l'aumento partirà dal prossimo rinnovo o in ogni caso dal 13 agosto 2023.

Xbox Game Pass passa da 9.99 euro a 10.99 euro al mese mentre Xbox Game Pass Ultimate costa ora 14.99 euro al mese invece di 12.99 euro al mese, da segnalare invece come PC Game Pass non subirà aumenti di nessun tipo e il prezzo dell'iscrizione mensile resta fissato a 9,99 euro.

Xbox Game Pass conviene ancora dopo l'aumento di prezzo? Una domanda lecita e la risposta continua ad essere positiva, è vero che nel caso di Xbox Game Pass Ultimate si arriva ad una cifra mensile piuttosto importante ma i vantaggi sono innumerevoli, tra cui la possibilità di giocare online grazie a Xbox LIVE Gold, la presenza dell'abbonamento EA Play e ovviamente i numerosi giochi Microsoft disponibili al day one (anche con l'abbonamento base da 10.99 euro al mese) tra cui l'attesissimo Starfield, Forza Motorsport e tanti altri.

Se invece non volete mantenere attivo l'abbonamento, ecco come disattivare Xbox Game Pass, in alternativa potete dare una occhiata alla nostra guida per risparmiare sull'abbonamento Xbox Game Pass.