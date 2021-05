Xbox Game Pass: da oggi sono disponibili tre nuovi giochi

Dopo aver inaugurato il mese di maggio offrendo a tutti gli abbonati ad Xbox Game Pass Dragon Quest Builders 2, oggi Microsoft ha aggiunto al catalogo altri tre giochi. Scopriamo assieme.

La selezione odierna è in grado di appagare un'ampia platea di videogiocatori. Per gli appassionati dell'horror c'è Outlast 2 (Cloud, Console e PC), un videogioco in prima persona nel quale il terrore viene ulteriormente amplificato dall'incapacità di combattere del protagonista Per gli amanti degli sport invernali c'è Steep (Cloud e Console), titolo di Ubisoft Annecy calato in un ampio open world che abbraccia l'Alaska e le Alpi. Il trittico viene completato dal campione d'incassi FIFA 21 (Console e PC), simulazione calcistica per eccellenza. Quest'ultimo, dal momento che fa parte del catalogo di EA Play, è accessibile solo ed esclusivamente agli iscritti al piano Ultimate.

Ne approfittiamo per ricordarvi che Xbox Game Pass riceverà altri giochi nei prossimi giorni: il 13 maggio verranno aggiunti Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Console e PC), Just Cause 4: Reloaded (Cloud, Console e PC), Psychonauts (Cloud, Console e PC), Red Dead Online (Cloud e Console) e Remnant Fron the Ashes (PC). Il 15 maggio, invece, verranno rimossi Alan Wake (Console and PC), Battlefleet Gothic: Armada 2 (PC), Dungeon of the Endless (Cloud, Console, and PC), Final Fantasy IX (Console and PC), Hotline Miami (PC), Plebby Quest: The Crusades (PC).