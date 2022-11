Xbox Game Pass: da oggi trovate due nuovi giochi nel catalogo, di cui uno al day-one

Partite di calcio e sparatorie: se siete abbonati a Xbox Game Pass, da oggi potete giocare senza alcun costo aggiuntivo a due nuovi titoli, di cui uno al suo debutto assoluto sul mercato. Curiosi di scoprire quali sono? Ve lo diciamo subito!

Xbox Game Pass | I nuovi giochi del 29 novembre

Soccer Story (Cloud, Console e PC) - Day one

Insurgency Sandstorm (Cloud e Console)

Soccer Story, al suo debutto assoluto sul mercato, è un avventuroso gioco di ruolo con visuale dall'alto che mette il calcio (e alcune sue strampalate varianti) al centro di tutto. Nel corso di una campagna di circa 15 ore, dovrete completare missioni, risolvere puzzle e svelare segreti per riportare in auge lo sport più bello del mondo, ingiustamente bandito da una compagnia senza scrupoli chiamata Soccer Inc. Insurgency Sandstorm è invece uno sparatutto tattico in prima persona ambientato nei campi di battaglia moderni di una fittizia regione del Medio Oriente. L'offerta contenutistica prevede sia una modalità PvE, sia una componente PvP, dove si scontrano due fazioni opposte chiamate Security e Insurgents.

Già che ci siamo, vi anticipiamo che domani 30 novembre sarà invece il giorno di Warhammer 40.000 Darktide, erede di Vermintide per ora previsto solo in versione PC. Per dicembre, inoltre, sono 5 i giochi già confermati.