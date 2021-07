Xbox Game Pass omaggiato con un nuovo sfondo dinamico su Series X|S

Xbox Game Pass è ormai il perno attorno al quale ruota tutta la strategia della divisione gaming di Microsoft, pertanto non stupisce che Redmond abbia voluto omaggiarlo anche con un nuovo sfondo dinamico per Xbox Series X|S.

Nella giornata di ieri è stato pubblicato l'aggiornamento 2109.210721-2200 per il firmware di Xbox, il primo della serie 2109, specificamente indirizzato ai membri insider del segmento Alpha Skip-Ahead. Oltre ad alcuni interventi volti al miglioramento dell'usabilità dei sistema (corretto un bug che provocava lo spegnimento improvviso della console), che hanno coinvolto anche l'audio (risolto un problema che impediva il funzionamento del sonoro delle cuffie con Dolby Atmos attivo) ed Edge (il cursore talvolta spariva senza alcun motivo), il team di sviluppo ha introdotto anche un nuovo sfondo dinamico per Xbox Series X|S interamente dedicato a Game Pass. Passeranno diversi giorni (se non qualche settimana) prima di poterlo vedere anche nel firmware pubblico, pertanto se non siete dei membri insider nell'attesa potete visionarlo in calce a questa notizia. Nel menu delle impostazioni ha trovato posto dopo lo sfondo dinamico della prima Xbox, aggiunto lo scorso mese di maggio.

A proposito di Xbox Game Pass, ne approfittiamo per ricordarvi che pochi giorni fa sono arrivati i primi giochi di fine luglio per Xbox Game Pass: Battlefield 5 e Cris Tales (Day One) sono stati aggiunti il 20 luglio, mentre il giorno 22 è toccato a Last Stop (Day One), Atomicrops e Raji: An Ancient Epic. Presto verranno aggiunti anche a Microsoft Flight Simulator, Omno e The Ascent, tutti al day-one.