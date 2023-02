Xbox Game Pass, nuova ondata di giochi: tra Atomic Heart, Wo Long e Soul Hackers 2

Microsoft ha appena annunciato il nuovo elenco di titoli che si apprestano ad unirsi al catalogo di Xbox Game Pass. Il servizio di gaming on demand si è già aggiornato con l'arrivo dell'attesissimo Atomic Heart, ma non mancano altre sorprese per gli abbonati.

Oltre allo sparatutto Sci-Fi di Mundfish, Xbox Game Pass accoglie anche l'arrivo di Soul Hackers 2, così come aveva predetto un leaker nei giorni scorsi. L'elenco si arricchisce anche con l'arrivo di F1 22, l'ultima iterazione della nota serie racing targata Codemasters ed Electronic Arts, e Wo Long Fallen Dynasty, il nuovo promettente action degli autori di Nioh. Di seguito vi riportiamo tutti i nuovi giochi annunciati per Xbox Game Pass, in arrivo tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo.

Atomic Heart (Cloud, Console, e PC) – 21 febbraio

Merge & Blade (Cloud, Console, e PC) – 28 febbraio

Soul Hackers 2 (Cloud, Console, e PC) – 28 febbraio

F1 22 (Console e PC) EA Play – 2 marzo

Wo Long: Fallen Dynasty (Cloud, Console, e PC) – 3 marzo

Da segnalare inoltre l'aggiunta dell'aggiornamento Microsoft Flight Simulator World Update XII: New Zealand previsto per il 23 febbraio: "62 punti di interesse realizzati a mano e 10 nuove missioni per crogiolarsi dall'alto nella maestosità dei diversi paesaggi della Nuova Zelanda". Cosa ne pensate delle novità di Xbox Game Pass?