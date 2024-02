Xbox Game Pass: ecco una nuova ondata di giochi gratis con i Free Play Days

Le ultime settimane sono state fenomenali per Game Pass: dopo giorni all'insegna del divertimento con i Free Play Days, ecco che il prossimo weekend si prospetta altrettanto incredibile con i nuovi titoli gratuiti per gli abbonati a Game Pass Ultimate e Game Pass Core. Nella giornata di oggi, Microsoft ha pubblicato i giochi dei Free Play Days.

Come sappiamo grazia a quanto pubblicato sulle pagine del sito ufficiale dalmarchio verde crociato, dalla giornata del 29 febbraio a quella del 3 marzo ci sarà l'occasione di prendere parte ad avventure videoludiche tutte da scoprire. Mentre gli abbonati a al servizio di gaming on demand della casa di Redmond potranno scoprire i giochi Xbox e Game Pass in uscita a marzo, vi è modo già da oggi di provare IP gratis con i Free Play Days di questa settimana. Quali sono?

Tutti gli abbonati a Xbox Game Pass e Game Pass Core possono effettuare il download dei seguenti titoli:

Age of Wonders 4 di Paradox Interactive;

Gangs of Sherwood - Lionheart Edition di Nacon;

Deceive Inc Black Tie Edition di Tripwire Interactive LLC.

Siete pronti ad un weekend incredibile con Xbox Game Pass Core e Ultimate, grazie all'offerta disponibile per un periodo di tempo limitato? Fateci sapere qui sotto nei commenti se avete già provato con mano i prodotti che saranno gratis fino al 3 marzo, o se siete curiosi di provarli senza costi aggiuntivi.