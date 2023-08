Xbox Game Pass sulle orme di Sampei: tutti a pesca con The Angler Call of the Wild

Forti del successo raggiunto su Game Pass da TheHunter Call of the Wild, le fucine digitali di Expansive Worlds confermano di aver stretto un ulteriore accordo con Microsoft per portare l'esperienza di pesca open world The Angler nel catalogo del servizio in abbonamento verdecrociato.

Commercializzato nell'agosto dello scorso anno, il nuovo simulatore della serie di Call of the Wild cala i patiti del genere nei panni di pescatori chiamati a esplorare delle ambientazioni selvagge per andare alla ricerca delle zone di pesca più fruttuose.

"La pesca sa essere tanto divertente quanto impegnativa. Ciascuna specie ha comportamenti e caratteristiche individuali, che determinano quali esche le attirano, come combattono all'amo e quali azioni tenteranno per la fuga. Ciò, assieme a un sistema che lega la presenza di determinati pesci alla profondità dell'acqua, l'orario e la temperatura, farà in modo che ciascun punto di pesca offra una sfida unica."

Similarmente a quanto sperimentato dagli utenti che hanno affrontato le sfide di caccia di TheHunter Call of the Wild, anche in The Angler la chiave del successo è rappresentata dalla pazienza e dalla perseveranza dimostrate dai giocatori nel perfezionare e affinare le proprie tecniche di pesca. Nel corso della partita sarà inoltre possibile acquistare strumenti di pesca più avanzati e migliorare il proprio equipaggiamento scegliendo tra un ventaglio particolarmente ampio di esche, ami, galleggianti, canne, mulinelli e teste piombate.

The Angler Call of the Wild sarà disponibile 'prossimamente' nel catalogo di Xbox e PC Game Pass. Prima di lasciarvi al video e alle immagini del simulatore di pesca targato Expansive Worlds, vi ricordiamo che su queste pagine trovate il nostro approfondimento su tre giochi imperdibili a settembre su Xbox Game Pass.