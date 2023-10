Xbox Game Pass: otto giochi stanno per lasciare il catalogo, ecco quali

Contestualmente all'annuncio dei nuovi giochi di novembre su Xbox Game Pass, i curatori del blog di Xbox Wire stilano l'elenco dei titoli che, purtroppo, sono destinati ad abbandonare presto il servizio in abbonamento verdecrociato.

Due degli otto addii imminenti dal Game Pass sono legati a doppio filo al reveal dei videogiochi della 'Wave 1' del mese di novembre: l'ingresso di Football Manager 2024 nel piano in abbonamento di Microsoft, infatti, comporterà la fuoriuscita contestuale dal servizio di Football Manager 2023 e della relativa versione Console.

Nell'elenco stilato dalla casa di Redmond sui titoli in procinto di lasciare il Game Pass troviamo anche Gungrave GORE, Coffee Talk, Ghost Song, Townscaper e altri videogiochi per PC e piattaforme Xbox di questa e della precedente generazione.

Xbox Game Pass: giochi in procinto di lasciare il servizio

Coffee Talk (Cloud, Xbox e PC)

Exapunks (PC)

Ghost Song (Cloud, Xbox e PC)

Gungrave G.O.R.E (Cloud, Xbox e PC)

Football Manager 2023 (PC)

Football Manager 2023 Console (Cloud, Xbox e PC)

Lapin (Cloud, Xbox e PC)

Townscaper (Cloud, Xbox e PC)

Tutti i videogiochi elencati non saranno più fruibili 'gratuitamente' nel catalogo del Game Pass dalla sera di mercoledì 15 novembre. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che il servizio in abbonamento di Microsoft accoglie quest'oggi Headbangers, Wartales e Jusant come antipasto della Wave 1 dei nuovi giochi di novembre, un'offerta ludica che comprenderà, da qui ai prossimi giorni, Wild Hearts, Football Manager 2024 e Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name.