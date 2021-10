Xbox Game Pass: a ottobre arrivano Age of Empires 4, Outriders e Dragon Ball FighterZ

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass a ottobre, tra questi troviamo Age of Empires IV, Outriders per PC, Echo Generation, Everspace 2, Into the Pit e Dragon Ball FighterZ.

In uscita anche Alan Wake American Nightmare, Backbone, Nongunz Doppelganger Edition e The Forgotten City:

Giochi Xbox Game Pass ottobre 2021

Into the Pit (Cloud, Console e PC) ID@Xbox - disponibile ora

Outriders (PC) - disponibile ora

Dragon Ball FighterZ (Cloud e Console) – 21 ottobre

Echo Generation (Cloud, Console e PC) ID@Xbox – 21 ottobre

Everspace 2 (Game Preview) (PC) ID@Xbox – 21 ottobre

Age of Empires IV (PC) – 28 ottobre

Alan Wake’s American Nightmare (Console e PC) – 28 ottobre

Backbone (Console) ID@Xbox – 28 ottobre

Bassmaster Fishing 2022 (Cloud, Console e PC) ID@Xbox – 28 ottobre

Nongunz Doppelganger Edition (Cloud, Console e PC) – 28 ottobre

The Forgotten City (Cloud, Console e PC) – 28 ottobre

Microsoft ha poi annunciato l'arrivo dei controlli touch via Cloud per i seguenti giochi:

Art of Rally

Boyfriend Dungeon

Crown Trick

Curse of the Dead Gods

Gears Tactics

Lethal League Blaze

Signs of the Sojourner

The Ascent

Train Sim World 2

Yakuza 0

Yakuza 6 The Song of Life

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Infine, il 31 ottobre abbandoneranno Xbox Game Pass Carto (Cloud, Console e PC), Celeste (Cloud, Console e PC), Comanche (PC), Eastshade (Cloud, Console e PC), Five Nights at Freddy’s (Cloud, Console e PC), Knights & Bikes (Console e PC) e Unruly Heroes (Cloud, Console e PC).