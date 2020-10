Xbox Game Pass di ottobre: in arrivo Age of Empires 3 DE, Supraland e altri giochi

Con il consueto aggiornamento affidato ai curatori del blog di Xbox Wire, Microsoft stila la lista dei nuovi videogiochi scaricabili gratis a ottobre su PC Windows 10 e Xbox One dagli abbonati a Xbox Game Pass.

Dopo il roboante ingresso di DOOM Eternal nel Game Pass (ma nella sola versione console destinata all'utenza Xbox One), la casa di Redmond si prepara ad arricchire ulteriormente il catalogo del servizio con l'ingresso di tanti titoli in rappresentanza dei generi più disparati.

I protagonisti indiscussi dell'offerta ottembrina di Microsoft sono lo strategico Age of Empires 3 Definitive Edition, il gioco di ruolo Tales of Vesperia Definitive Edition e il sandbox Supraland, ma c'è spazio anche per produzioni importanti come Katana Zero e ScourgeBringer. Eccovi allora la lista completa dei giochi in procinto di approdare su Xbox Game Pass:

15 ottobre - Age of Empires III: Definitive Edition - PC

- PC 15 ottobre - Heave Ho - PC

- PC 15 ottobre - Katana Zero - PC, Xbox One e Android

- PC, Xbox One e Android 15 ottobre - Tales of Vesperia: Definitive Edition - PC e Xbox One

- PC e Xbox One 15 ottobre - The Swords of Ditto: Mormo’s Curse - PC e Xbox One

- PC e Xbox One 21 ottobre - ScourgeBringer - Xbox One

- Xbox One 22 ottobre - Cricket 19 - Xbox One

- Xbox One 22 ottobre - Supraland - Xbox One

Il prossimo aggiornamento del catalogo di Xbox Game Pass s'accompagnerà all'inevitabile uscita di diversi titoli dal servizio in abbonamento di Microsoft. A partire dal 15 ottobre, non sarà più possibile accedere gratuitamente a Felix the Reaper (Xbox e PC), Metro 2033 Redux (Xbox e PC), Minit (Xbox e PC), Saints Row IV Re-Elected (PC) e State of Mind (PC).

Il 30 ottobre, assisteremo poi alla fuoriuscita dal Game Pass di After Party (Xbox), LEGO Star Wars III (Xbox), Rise & Shine (Console), Tacoma (Xbox e PC), The Lord of the Rings: Adventure Card Game (Xbox e PC) e The Red Strings Club (PC).