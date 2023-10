Xbox Game Pass: ottobre si chiude in bellezza con Dead Space e Cities Skylines 2

Non potevamo desiderare un modo migliore di questo per chiudere il mese di ottobre. Oltre al remake di Dead Space, che si candida ad essere giocato ad Halloween, nelle prossime settimane Game Pass darà il benvenuto a diverse novità molto attese, come Cities Skylines II, e ad alcuni prodotti potenzialmente molto interessanti, tra cui Jusant.

F1 Manager 2023 su Cloud, Xbox e PC dal 19 ottobre

Se vi siete stufati di sentire l'inno olandese seguito da quello austriaco ogni domenica, da domani 19 ottobre avrete l'opportunità di interrompere il dominio Red Bull prendendo in mano una scuderia tutta vostra per portarla al successo. F1 Manager 2023 vi chiede di gestire un team di Formula 1 in totale autonomia e in ogni singolo aspetto, dalla fabbrica ai box, fino alle prove libere, alle qualifiche e alla griglia di partenza - gare Sprint incluse. Gli approfonditi sistemi di gestione offrono pieno controllo su squadra, piloti e monoposto. Se non siete avvezzi al genere manageriale, vi consigliamo di leggere i nostri consigli per cominciare la carriera da Team Principal in F1 Manager 2023.

Cities Skylines 2 su PC dal 24 ottobre

Cosa si può desiderare di più del miglior gestionale cittadino sulla piazza? Semplice, il suo seguito! Cities: Skylines II arriva il prossimo 24 ottobre finendo in PC Game Pass immediatamente al day one. L'obiettivo è quello di sempre: erigere una città dalle fondamenta e trasformarla in una metropoli fiorente assecondando la propria immaginazione e le proprie ambizioni. Rispetto al capitolo precedente, l'area edificabile è cresciuta a dismisura, sia in ampiezza che in altezza, fino a toccare il cielo. Le vostre decisioni innescheranno una catena di eventi che determineranno il futuro dei cittadini, destinato a prendere forma in un mondo dinamico influenzato dal clima e dalle forze naturali.

Dead Space su Cloud, PC e Xbox Series X|S dal 26 ottobre (via EA Play)

Uscito all'inizio di quest'anno, questo Dead Space è il sontuoso remake del primo, indimenticabile episodio della serie, il quale è stato ricostruito da zero da EA Motive Studio con grande rispetto nei confronti del materiale originale. La missione dell'ingegnere Isaac Clarke (che nel frattempo ha anche guadagnato la parola) si ripresenta alle nuove generazioni con un comparto audiovisivo all'avanguardia e una serie di doverosi interventi ludici atti ad ammodernare il gameplay. La lugubre atmosfera a bordo della USG Ishimura è rimasta intatta, così come i terrificanti Necromorfi, ancora pronti ad essere fatti a pezzi con la Pistola al Plasma - stavolta in maniera ancor più minuziosa. Leggete la nostra recensione di Dead Space Remake.

Frog Detective The Entire Mystery su Cloud e Xbox dal 26 ottobre

Ad un anno esatto dal debutto della versione PC, Frog Detective: The Entire Mystery si appresta finalmente ad arrivare anche su console Xbox e Cloud. Trattasi di una raccolta dei tre giochi della serie investigativa Frog Detective (L'isola stregata, Il caso del mago invisibile e Corruzione nella Contea del Cowboy) che vede una rana detective risolvere dei misteri collezionando indizi e interrogando i sospettati. Con la sua grafica colorata e gli enigmi stimolanti ma mai impossibili, la raccolta è adatta ai novelli Sherlock Holmes di tutte le età.

Mineko's Night Market su Cloud, Xbox e PC dal 26 ottobre

Mineko's Night Market è un'avventura di simulazione sociale basata sulla narrativa che celebra la cultura giapponese attraverso una commovente storia sull'amicizia e sulla tradizione. Arriva in Game Pass ad appena un mese dal debutto ufficiale sul mercato, avvenuto lo scorso mese di settembre. Nei panni di Mineko siete chiamati a scoprire i segreti di una misteriosa isola ai piedi del Monte Fugu, i cui abitanti venerano Nikko, il Gatto del Sole. Con l'obiettivo di riportare il villaggio al suo antico splendore, dovrete barcamenarvi tra attività quotidiane, vari lavori, missioni stravaganti e la creazione di oggetti particolari da vendere al mercato notturno settimanale

Headbangers Rhythm Royale su Cloud, Xbox e PC dal 31 ottobre

Giunge immediatamente al day one in Game Pass anche Headbangers: Rhythm Royale, un party game cross-platform che vi mette nei panni di un piccione per battagliare con altri 29 giocatori in una serie di sfide musicali fuori di testa. Headbangers: Rhythm Royale conta ben 23 differenti mini-giochi musicali, ognuno dei quali si svolge su 4 round. La difficoltà aumenta a ogni round, rendendo sempre più frenetica la musica fino all'ultimo livello, dove solo i pennuti con calma e becco freddo potranno portare a casa la pagnotta. A stimolare la progressione ci pensa un Pass Battaglia con tante opzioni di personalizzazione sbloccabili per il proprio piccione.

Jusant su Cloud, Xbox e PC dal 31 ottobre

L'ultima novità del mese di ottobre è rappresentata dal promettente Jusant, un gioco d'azione in terza persona basato su rompicapi e arrampicate sviluppato da Don't Nod, team già autore di Life is Strange. Nell'esplorare una torre misteriosa e mutevole, sarete chiamati a tenere costantemente sott'occhio l'indicatore della tempra del personaggio. Nessuna fretta però, perché Jusant promuove uno stile di gioco rilassato accompagnato da una colonna sonora tranquilla e d'atmosfera, nonché perfettamente adattabile ai ritmi di qualsiasi videogiocatore.

Nel caso ve lo foste perso...

...vi ricordiamo che ieri 17 ottobre ha fatto il suo debutto su Game Pass anche Like a Dragon Ishin!, versione restaurata e ammodernata di Yakuza Ishin! uscito nel 2014. Ambientato nell'era Bakumatsu (1853–1867) del tardo periodo Edo, racconta la storia di Sakamoto Ryōma, un samurai impegnato nella ricerca del vero responsabile dell'assassinio del padre, di cui è stato ingiustamente incolpato. Gli appassionati di Yakuza troveranno il classico sistema di combattimento della serie impreziosito dalle armi tipiche dell'epoca.

I giochi in uscita dal catalogo

Il 31 ottobre 2023 rappresenterà l'ultimo giorno utile per giocare a Gunfire Reborn (Cloud, Console e PC), Kill It With Fire (Cloud, Console e PC), Persona 5 Royal (Cloud, Console e PC), Signalis (Cloud, Console e PC) e Solasta Crown of the Magister (Cloud, Console e PC). Vi consigliamo di affrettarvi a portare a termine ciò che avete cominciato oppure di mettere mani al portafogli approfittando dello sconto del 20% sull'acquisto delle versioni complete riservato agli abbonati Game Pass.